Salernitana-Milan, Maignan poco Magic: errori e incertezze non da lui

Salernitana-Milan da dimenticare in fretta per Mike Maignan. Il portiere francese è incappato in una serata a dir poco storta

L'edizione odierna di 'Tuttosport' ha messo il punto sulla prestazione di Mike Maignan in Salernitana-Milan, partita valida per la 26^ giornata di Serie A. Una serata da dimenticare in fretta, costellata da una serie di incertezze non da lui. Il portiere francese, che finora non ha fatto assolutamente rimpiangere Gianluigi Donnarumma, commette degli errori che pesano come un macigno sul risultato finale. Il gol in sforbiciata di Federico Bonazzoli scaturisce da un'uscita sconsiderata su Milan Djuric, che inventa una gran sponda per il compagno di reparto. Ma non è l'unico errore della sua partita: ad inizio secondo tempo l'ex Lille prova un inutile dribbling su Bonazzoli e perde palla. Fortuna che c'è Alessio Romagnoli a fermare di testa la rabona dell'attaccante granata a porta spalancata. Una prova insufficiente, non da lui, ma Mike è forte e ha personalità per reagire. Questa notte è passata, adesso bisogna rialzarsi e ricominciare a parare tutto. Occasione di mercato per il Milan: l'attaccante del futuro arriva dal Liverpool a zero?