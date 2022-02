Salernitana-Milan, c’è Leao per schivare la trappola | Serie A News

Rafael Leao punto di forza dei rossoneri anche in Salernitana-Milan. La partita non sarà così agevole così come sembrerebbe sulla carta

Daniele Triolo

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha presentato Salernitana-Milan, partita della 26^ giornata della Serie A 2021-2022, in programma stasera alle ore 20:45 allo stadio 'Arechi'. Per il quotidiano generalista sembra essere match senza storia, un testa-coda dove appare troppo ampio lo scarto tecnico. Così come la differenza di qualità tra le due squadre.

E proprio per questo, dunque, che Salernitana-Milan rappresenta, per il Diavolo, la più classica delle trappole. Una buca da schivare verso l'obiettivo Scudetto. Che mister Stefano Pioli, almeno in pubblico, non evoca più. Dalla conferenza stampa di ieri a Milanello, infatti, è emerso ancora una volta come il Milan voglia 'soltanto' migliorare il risultato dello scorso anno.

Che, giova ricordare, era stato un secondo posto con 79 punti e relativa qualificazione in Champions League. Quindi, per il 'CorSera', è chiaro che i rossoneri abbiano in testa una sola parola, ovvero Scudetto. E, d'altronde è anche giusto così. La vittoria nel derby di Milano ha dato al Milan il diritto ed il dovere di provarci fino alla fine. E senza l'obbligo di dovercela per forza fare.

La corsa è lunga. Mancano ancora 13 partite. Troppe per pianificare nei dettagli uno sprint. Il segmento di gare nell'immediato, però, è evidentemente decisivo. Dopo la vittoria contro la Sampdoria, servirà replicare oggi in Salernitana-Milan e idem venerdì prossimo a 'San Siro' contro l'Udinese. Sarebbe il modo miglior per mettere pressione su Inter e Napoli e prepararsi al meglio allo scontro diretto Napoli-Milan di domenica 6 marzo.

Per questo mister Pioli chiede continuità. Mancherà, in Salernitana-Milan, ancora Zlatan Ibrahimović. Quindi il tecnico, per schivare la trappola, chiede ad Olivier Giroud di segnare i gol decisivi e, magari, a Rafael Leao di illuminare la serata dell'Arechi con qualche giocata di talento, classe e qualità delle sue. Milan, trovato il nome giusto per l'attacco: le ultime news di mercato >>>

