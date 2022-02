Salernitana-Milan, Giroud ancora a digiuno lontano da San Siro / News

Olivier Giroud segna soltanto a San Siro. Il francese, in occasione di Salernitana-Milan di Serie A, fallisce un paio di occasioni buone

Sarà un caso, ma la statistica inizia a diventare preoccupante. Olivier Giroud, infatti, non ha mai timbrato il cartellino nelle partite del Milan in trasferta. Non si aggiornano i numeri nemmeno dopo il pareggio esterno contro la Salernitana, che lo ha visto comunque protagonista con una sponda decisiva per il gol Ante Rebic. L'unica gioia 'fuori casa' è la doppietta nel derby contro l'Inter, ma ovviamente parliamo sempre di quel San Siro a lui tanto caro. A Salerno ha avuto un paio di potenziali occasioni, ma non le ha sfruttate al meglio. Occasione di mercato per il Milan: l'attaccante del futuro arriva dal Liverpool a zero?