Salernitana-Milan, chiavi dell’attacco affidate a Giroud | Serie A News

Olivier Giroud guiderà l'attacco rossonero in Salernitana-Milan. C'è aria di rinnovo del contratto nonostante la corte del Manchester United

Daniele Triolo

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, parlando di Salernitana-Milan, si è soffermato su Olivier Giroud. Sarà il bomber francese, classe 1986, il punto di riferimento avanzato del 4-2-3-1 di mister Stefano Pioli in occasione della 16^ giornata della Serie A 2022-2023. Torneo che ricomincia oggi dopo la pausa per i Mondiali in Qatar.

Salernitana-Milan, Giroud subito titolare — Giroud, nella rassegna iridata, è stato protagonista nella Francia di Didier Deschamps. Anche se, va ricordato, i suoi Mondiali sono finiti male, con la rabbia per l'ingenerosa sostituzione dopo 40' nella finale di Doha contro l'Argentina. Chissà che tali, ardimentosi sentimenti non carichino il centravanti transalpino in vista della trasferta dello stadio 'Arechi'.

Il numero 9 rossonero ha pochi allenamenti nelle gambe (è tornato ad allenarsi a Milanello soltanto a fine dicembre), ma lì davanti, con gli infortuni di Divock Origi e Ante Rebić, Pioli aveva ben poche alternative. Ecco, dunque, che Giroud viene buttato subito nella mischia per Salernitana-Milan: le chiavi dell'attacco sono affidate a lui e, ovviamente, a Rafael Leão.

Pioli, nella conferenza stampa di ieri a Milanello, ha spiegato come Giroud stia bene e come l'abbia ritrovato bene dopo i Mondiali, al pari del connazionale Theo Hernández (anche lui in campo dal 1' a Salerno). Il Diavolo, con loro, intende ripartire bene in questo 2023, andando alla caccia dei tre punti in Campania. Così come Giroud cercherà sicuramente di andare in rete.

Nelle prossime settimane, ha chiosato il 'CorSera', ci sarà un vertice tra Milan e Giroud per il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. C'è fiducia: il nuovo accordo si farà, nonostante le sirene del Manchester United, che lo avrebbero individuato come immediato erede di Cristiano Ronaldo. Ecco come e dove vedere Salernitana-Milan in tv o in diretta streaming >>>