Salernitana-Milan 1-2, Tonali: “Leao vuole restare” | Serie A News

Sandro Tonali, un gol e un assist in Salernitana-Milan, ha parlato della lotta Scudetto e del futuro dell'amico Rafael Leao a fine partita

Sandro Tonali , centrocampista rossonero, ha fornito un assist e realizzato un gol, ieri, in occasione di Salernitana-Milan , partita della 16^ giornata della Serie A 2022-2023 . Al termine del match il numero 8 del Diavolo, alla sua seconda rete stagionale, ha rilasciato delle dichiarazioni che, questa mattina, sono state riportate dai quotidiani sportivi in edicola. Tra questi, il 'Corriere dello Sport'.

Ecco cosa ha detto Tonali al termine di una sfida, Salernitana-Milan, terminata 1-2 ma nella quale i rossoneri hanno sciupato tantissime palle-gol. «Sappiamo dalla partita dello scorso anno che giocare qua a Salerno è difficile. Soprattutto dopo aver preso il gol è stato più difficile. Ma ce la siamo giocata fino in fondo ed è importante essere usciti con una vittoria», ha commentato Tonali.

«Sappiamo quello che abbiamo fatto lo scorso anno e sappiamo che importanza ha - ha spiegato, poi, l'ex Brescia, parlando della lotta per lo Scudetto con il Napoli, ma anche con Inter e Juventus -. Lo difenderemo fino all’ultima goccia di sudore che possiamo versare in campo. Lo difenderemo noi 30 insieme a tutto lo staff. Vogliamo ripeterci. Non è facile vincerlo e poi difenderlo, ma noi dobbiamo farlo perché siamo forti ed è uno dei nostri obiettivi».