Salernitana-Milan 1-2, Pioli: “Leao, resta con noi” | Serie A News

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha commentato Salernitana-Milan 1-2 nel post-partita dello stadio 'Arechi'. Ecco le sue dichiarazioni

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha analizzato Salernitana-Milan 1-2 nel post-partita dello stadio 'Arechi'. Le dichiarazioni di Pioli sono state riportate, tra i quotidiani sportivi oggi in edicola, anche dal 'Corriere dello Sport'.

Salernitana-Milan 1-2, così Pioli a fine partita — «E’ stata sicuramente una vittoria meritata, abbiamo costruito tantissime occasioni da gol e avremmo potuto chiudere prima la partita per evitare di correre rischi che, fondamentalmente, non abbiamo corso. Non abbiamo avuto la capacità o un pizzico di fortuna per chiuderla, nonostante le tantissime opportunità», ha spiegato l'allenatore milanista.

«Nonostante qualche amichevole un po’ così sapevamo di aver lavorato bene e di aver analizzato bene tutte le nostre situazioni, e ho visto una squadra molto attenta, brava a palleggiare e a pensare in verticale – ha proseguito Pioli su Salernitana-Milan -. Un piccolo passo prima di appuntamenti più importanti».

Il Napoli ha perso a 'San Siro' contro l'Inter e il Milan, ora, è a 5 punti di distanza. Pioli ha spiegato: «Segnale verso gli azzurri? La vittoria contro la Salernitana è un segnale a noi stessi. La corsa la facciamo su noi stessi, era importante ripartire bene. Sappiamo che affrontiamo 8 settimane delicate in cui ci giocheremo tanto: la Supercoppa Italiana, la Coppa Italia, la Champions League. In queste 8 settimane dobbiamo fare un ottimo lavoro tutti insieme».

Il Milan, a dicembre, aveva perso tre amichevoli su tre e non aveva fornito belle indicazioni. Ieri, una volta tornate le sfide con i punti in palio, il Diavolo è apparso trasformato. Pioli ha sottolineato questo al termine di Salernitana-Milan: «L’amichevole contro il PSV non ci ha soddisfatto. Avevamo bisogno di riparlarci subito per vedere delle situazioni e per ritrovare giocatori importanti come Rafael Leao, Olivier Giroud, Theo Hernández che ci hanno dato qualcosina in più».

Milan, il consiglio di Pioli al gioiello Leao — Pioli, ad ogni modo, ha dichiarato di «non aver dubbi sulla mia squadra, possiamo affrontare qualsiasi partita sapendo che le difficoltà ci sono ma sempre cercando di crescere e di migliorare il nostro livello di gioco». Una delle chiavi per la vittoria del Milan è stato Leao, in gol dopo appena 10' ma sempre, costantemente, sulla bocca di tutti per 'rumors' di calciomercato che lo vedono un giorno in Premier League, il giorno dopo nella Liga, quindi al PSG.

Cosa ne pensa, Pioli, dell'attaccante lusitano? Ecco il suo parere. «Quello che vedo in Leao è la felicità di stare con noi, continuo a ripetergli che il suo percorso di crescita qui non è terminato. Quello che vedo in Rafa è sicuramente positivo. Ha fatto una grande partita - ha detto Pioli in riferimento a Salernitana-Milan -. Non parlo solo di tecnica e di qualità, ma con un atteggiamento che deve essere sempre così. Giocando così diventerà un campione. Oggi è un grandissimo giocatore con un grandissimo potenziale«, ha proseguito l’allenatore del Milan.

«Non ha bisogno dei miei consigli ma i miei consigli sono quelli di stare insieme a noi perché si sta bene, perché vogliamo continuare a crescere e vincere qualcosa», ha chiosato Pioli sul suo talento con la maglia numero 17.