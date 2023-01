Salernitana-Milan 1-2: “Pioli e i suoi a -5 dal Napoli” | Serie A News

Salernitana-Milan, allo stadio 'Arechi', è terminata 1-2: il Diavolo accorcia in classifica sul Napoli, sconfitto a 'San Siro' dall'Inter

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Salernitana-Milan, partita della 16^ giornata della Serie A 2022-2023, terminata 1-2 per i rossoneri di Stefano Pioli allo stadio 'Arechi'. Un risultato, per il quotidiano sportivo nazionale, bugiardo, visto che la vittoria del Milan sulla Salernitana è molto meno striminzita di quanto affermi l'esito finale del match.

Il conteggio dei tiri nello specchio della porta (1 a 10) aiuta a chiarire il concetto principale: in Salernitana-Milan non c'è stata partita. Migliore in campo, infatti, è stato Guillermo 'Memo' Ochoa, classe 1985, portiere messicano che ha fatto il suo debutto in granata nel massimo campionato italiano con una serie di grandi parate (8) che hanno tenuto in vita i padroni di casa.

Salernitana-Milan 1-2: il Diavolo avrebbe potuto vincere di goleada — Per la 'rosea', ad ogni modo, anche nel finale, dopo la rete di Federico Bonazzoli che avrebbe potuto riaprire la gara, non c'è stata mai la sensazione che i Campioni d'Italia in carica potessero mancare l'appuntamento con i tre punti. Comunque, la precisione, c'è una cosa su cui riflettere. Se si sprecano tante occasioni e non si seppellisce l'avversario di reti, basta un episodio per mettere tutto a repentaglio.

Il Milan, contro la Salernitana, ha corso questo rischio e non si tratta della prima volta. Comunque, nella prima giornata di questo 2023, tanto temuta dai rossoneri di Pioli dopo le prime, brutte amichevoli di preparazione delle scorse settimane, è arrivata una vittoria. Tre punti che consentono al Milan di andare a -5 dal Napoli, battuto a 'San Siro' dall'Inter.

Il Diavolo può anche godere delle prestazioni di uno scintillante Sandro Tonali. È sempre più leader, secondo 'La Gazzetta dello Sport', anche per come capisce e vive i momenti della partita. Inoltre, ha fornito a Rafael Leão l'assist per il gol del vantaggio e realizzato lui la rete del raddoppio. Buona la gara dello stesso Leão, un bene aver ritrovato un Davide Calabria così positivo.

Ottimo Tonali, bene Leão. Sprecone Giroud — Male, invece, Olivier Giroud, apparso sprecone e nervoso. Aveva chiuso i suoi Mondiali in Qatar con la sostituzione al 40' nella finale tra Francia e Argentina; si è ripresentato in Serie A con almeno tre gravi errori dinanzi ad Ochoa. Basterà un gol, ovviamente, per ritrovare la serenità. Servirà, però, anche garantirgli un'alternativa che possa farlo rifiatare di tanto in tanto.

Il Milan, quindi, non vuole proprio scucire lo Scudetto dal petto. Adesso, alla squadra di Pioli, servirà continuità di prestazioni e risultati. Domenica sera, a 'San Siro', arriverà la Roma e sarà già un test molto più probante di quello di ieri pomeriggio in Campania.