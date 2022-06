Sala sul nuovo stadio: “Milan e Inter dicano se hanno cambiato idea”

Il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è tornato ad affrontare il tema del nuovo stadio di Milan e Inter e degli ostacoli burocratici

Sala ha concesso una breve intervista a 'La Gazzetta dello Sport' in cui affronta tutti i problemi legati al nuovo stadio: "Sentirò Milan e Inter per capire se hanno cambiato idea o se si può proseguire sulla strada tracciata". Come sottolinea la 'rosea', la prossima settimana l'Inter ripartirà col dibattito pubblico, anche se il comitato che si oppone alla demolizione ha già espresso parere negativo. Dubbi e iter lunghissimi, che hanno fatto lamentare i due club cittadini.

Il Milan ora ha una nuova proprietà, che sulla questione stadio è già stata abbastanza chiara e decisa: serve un impianto di proprietà. La visita di Gerry Cardinale a Sesto, in tal senso, ha fatto emergere nuovi dubbi e perplessità nelle istituzioni. E Sala vuole subito mettere le cose in chiaro: "Le lungaggini burocratiche? Siamo lenti perché il sistema e le regole in Italia ci fanno essere lenti, però stiamo facendo quanto promesso e andremo avanti per la nostra strada", la chiosa del Primo Cittadino di Milano. Milan, colpo a sorpresa sulla sinistra? Le ultime news di mercato >>>