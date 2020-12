Sacchi: “Le grandi stanno riprendendo il loro ruolo: penso al Milan”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Intervenuto ai microfoni del ‘Corriere della Sera’, Arrigo Sacchi ha detto la sua sulle squadre che giocano il miglior calcio in Italia e del cambio di mentalità. “Qualcosa sta succedendo, vedo una nuova mentalità. In Europa se non giochi per vincere non vai da nessuna parte, è un’evidenza che io vado ripetendo da anni, ma che finalmente ora stanno cogliendo in molti. Prima erano le piccole a mostrare il calcio migliore: penso ad Atalanta, Sassuolo, Verona. Ora finalmente le grandi stanno riprendendo il loro ruolo di guida, di esempio. Penso al Milan dei giovani che è primo“, le dichiarazioni dell’ex allenatore del Milan e della nazionale italiana.

