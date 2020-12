Milan-Parma, Pioli: “Ibrahimovic e Kjaer? Non possiamo fare errori” | News

Milan Parla: Pioli parla di Ibrahimovic e di Kjaer

MILAN NEWS – Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Parma. Il tecnico si è soffermato su Ibrahimovic e Kjaer, che non saranno a disposizione per la gara di domani.

"Ibrahimovic e Kjaer procedono bene, sono infortuni muscolari e delicati. La loro voglia è tornare il prima possibile, credo puntino a mercoledì. Noi però dobbiamo valutare bene, mi auguro di averli il prima possibile, ma non possiamo fare errori. Procedono bene e questo è importante, poi vedremo. Rebic e Leao sono entrambi più esterni, ma Rebic forse è più adatto come punta. Leao sta crescendo però e può farlo".