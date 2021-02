Sacchi (Calcio e Finanza): “Elliott, l’acquisto di Casa Milan segnale di solidità”

Elliott compra Casa Milan: l’opinione dell’esperto

In settimana è arrivata la notizia di un Milan che ha acquistato la propria sede. 'Casa Milan', infatti, non era di proprietà del club, che pagava un affitto a 'Vittoria Assicurazioni'. Per questo motivo la svolta di Elliott, che ha deciso di sborsare 42 milioni di euro per comprare l'intero immobile, compreso di ristorante, museo e biglietteria. Un'operazione che, a detta di Mario Sacchi, non è da sottovalutare. Ai microfoni di 'Tuttosport', il giornalista di 'Calcio e Finanza', ha evidenziato così la forza economica della proprietà rossonera: "Questa è un'operazione volta ad aumentare il patrimonio immobiliare del club rossonero. Elliott è solido? I debiti nei confronti delle banche sono pochi, praticamente prossimi allo zero. Il Milan ha un'azionista forte al comando che garantisce liquidità al club e che può permettersi operazioni di questo tipo anche in un momento economico non semplice dove altre società sono in difficoltà".