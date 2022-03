Romagnoli, escluse lesioni. Ma il capitano è in dubbio per Napoli-Milan

Alessio Romagnoli, capitano del Milan, non ha riportato lesioni all'adduttore contro l'Inter. Scongiurato così uno stop molto lungo. Il punto

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' e 'Tuttosport' oggi in edicola parlano delle condizioni fisiche di Alessio Romagnoli, capitano del Milan. Il quale, come si ricorderà, martedì sera, al 26' del derby di Coppa Italia contro l'Inter, ha chiesto il cambio per un problema muscolare accusato dopo un contrasto aereo con Edin Džeko nell'area di rigore rossonera.

Ieri, infatti, Romagnoli ha svolto gli esami strumentali per capire l'entità del suo infortunio e, fortunatamente, non ha riportato lesioni muscolo-tendinee alla zona adduttoria della gamba sinistra. Scongiurato, così, uno stop troppo lungo per il difensore centrale dei rossoneri di Stefano Pioli.

La situazione di Romagnoli, pertanto, verrà valutata giorno dopo giorno dallo staff medico del Milan e si capirà soltanto nelle prossime ore quando potrà rientrare. Il danno è meno grave del previsto, certo, ma è molto difficile che il numero 13 del Diavolo riesca a recuperare per Napoli-Milan, big match della 28^ giornata di Serie A, in programma domenica sera alle ore 20:45 allo stadio 'Diego Armando Maradona'.

Ad oggi non è da escludere che Romagnoli possa farcela ed essere, quindi, inserito nella lista dei convocati. Ma è più probabile che tocchi a Pierre Kalulu giocare in coppia con Fikayo Tomori al cospetto degli azzurri di Luciano Spalletti. Chelsea in vendita, Milan sul bomber dei 'Blues': le news di mercato >>>

