Milan, sospiro di sollievo per Romagnoli: le ultime | PM News

Alessio Romagnoli, uscito ieri sera al 26' di Milan-Inter, ha svolto stamattina degli esami per stabilire l'entità del suo infortunio muscolare. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, l'esame ha escluso lesioni muscolo-tendinee in regione adduttoria sinistra. L'evoluzione clinica verrà valutata giorno per giorno.