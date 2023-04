Roma-Milan, Tomori fuori: non preoccupano le sue condizioni

Roma-Milan, solo una botta per Tomori

La gara di Fikayo Tomori, si legge, è durata solamente quarantacinque minuti. L'inglese è uscito all'intervallo a causa di un colpo alla gamba subito nel corso del primo tempo. Nulla di preoccupante per l'ex Chelsea: per lui soltanto una forte contusione. L'inglese non ci sarà comunque per la partita infrasettimanale contro la Cremonese: infatti Tomori, era diffidato e si è preso un giallo. Probabile, invece, il suo impiego per la partita contro la Lazio tra circa una settimana.