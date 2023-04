Roma-Milan, tutto nel recupero: è un pari di rimpianti

Roma e Milan non si fanno male e pareggiano per 1-1: un finale al cardiopalma con i due gol che sono arrivati nel recupero. Ne ha parlato l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Roma-Milan, un pareggio di rimpianti

Al 49’ della ripresa, si legge, Roma e Milan non avevano ancora tirato in porta. Ci preparavamo a dimenticare una brutta partita, con troppi errori tecnici e troppe interruzioni, quando il match è impazzito di colpo... De Ketelaere ha perso la palla in un contrasto, Celik è ripartito veloce e ha trovato Abraham al limite. Calabria ha steccato l’anticipo, Kalulu la chiusura e l’inglese, finora soltanto generoso, ha fulminato Maignan. Olimpico in fiamme. Invece, al 52’, Leao ha scodellato la palla alle spalle della difesa giallorossa e Saelemaekers ha spinto in rete l’1-1. Un pareggio folle che lascia rimpianti a entrambi i tecnici.