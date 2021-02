Roma-Milan: questa sera altra grande chance per Tonali | News

Roma-Milan: Tonali in campo dal primo minuto

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, Sandro Tonali partirà titolare in Roma-Milan. Vista l'assenza di Bennacer, ancora alle prese con l'infortunio al bicipite femorale, l'ex Brescia ha un'altra occasione per mettere in mostra tutto il suo valore. Il numero 8 rossonero non sta disputando una stagione all'altezza delle aspettative ma è ovvio che questa sera avrà una chance per riscattarsi fornendo un'ottima prestazione.