Roma-Milan, nuova linfa con Theo Hernández e Brahim Díaz | Serie A News

Theo Hernández e Brahim Díaz torneranno titolari, questa sera, in Roma-Milan, partita dell'11^ giornata della Serie A 2021-2022. Lo ha ricordato il 'Corriere dello Sport' in edicola questa mattina. Grande notizia, questa, per il tecnico rossonero, Stefano Pioli, che recupera due pilastri della sua formazione tipo.