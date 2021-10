Roma-Milan, notte da rivali per Abraham e Tomori | Serie A News

Tammy Abraham e Fikayo Tomori, stasera avversari in Roma-Milan, sono cresciuti insieme nell'Academy del Chelsea e sono come due fratelli

Stasera, in occasione di Roma-Milan , il difensore rossonero Fikayo Tomori marcherà Tammy Abraham , attaccante giallorosso. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha dedicato ad entrambi un approfondimento. Questo perché Tomori e Abraham, entrambi classe 1997 , sono amici fraterni.

Sono entrati, da bambini, nell'Academy del Chelsea , hanno compiuto il percorso tra ragazzi alla stessa velocità, hanno vinto ed esordito insieme tra i 'grandi'. Tomori definisce Abraham come un "fratello nato da un'altra madre". In diversi scatti sui social i due appaiono insieme, sempre sorridenti, molto legati.

Abraham aveva salutato con piacere il trasferimento a titolo definitivo di Tomori al Milan in estate. E quando lui ha firmato per la Roma, l'amico di sempre si è dichiarato molto felice di ritrovarlo in Italia. Anche perché sono stati i consigli di Fik a convincere Tammy, che era corteggiato anche dall' Arsenal , squadra per la quale aveva sempre tifato, a scegliere la Capitale.

A Londra, Abraham era sicuramente più considerato di Tomori. In Roma-Milan saranno entrambi titolari, imprescindibili per le loro rispettive squadre. Pagati 40 milioni di euro il romanista e 29 il milanista, trascorreranno una notte da rivali. Ma l'amicizia, questa no, qualunque sia il risultato, non verrà mai messa in discussione. Milan, occhi su un forte esterno offensivo per gennaio: le ultime >>>