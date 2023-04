Roma-Milan, la moviola di Gazzetta: “Ibanez più da rosso”

Gara molto spezzettata, si legge, Orsato deciso come sempre, ma l’intervento di Ibanez era più da rosso che da giallo .

Giusto il giallo a Tomori su Belotti al 15’ e rosso sfiorato da Matic su Bennacer: palla volante toccata dal milanista. Il romanista è “salvato” dal rosso perché nell’ultima frazione dell’impatto ritrae la gamba. Più da arancione tendente al rosso l’entrata di Ibanez: piede alto sulla caviglia di Saelemaekers. Erano da giallo Kjaer (10’ s.t.) su Abraham al limite dell’area e anche Abraham stesso (40’ s.t.) su Krunic. Regolari entrambi i gol, non ci sono rigori per le trattenute su Giroud: giuste decisioni per la rosea.