Roma-Milan, Mourinho sfida Pioli in un match già di grande importanza

Alle ore 20:45 andrà in scena l'interessante match tra Roma e Milan , sicuramente uno degli incontri di cartello della terza giornata di Serie A . Sarà anche una sfida in panchina quella tra Stefano Pioli e José Mourinho , un confronto che può risultare già di grandissima importanza.

A parlarne è l'edizione odierna di 'Tuttosport'. Il noto quotidiano fa notare come, nonostante ci si trovi solamente alla terza giornata del campionato, è da ricordare come il Milan abbia conquistato due successi e abbia nove punti in classifica. La Roma, invece, ha racimolato solo un punto, frutto del pareggio contro la Salernitana. Perdere oggi per i giallorossi significherebbe andare a meno 8 da una rivale diretta per la Champions League. Per il Diavolo, inoltre, arrivare alla sosta a punteggio pieno darebbe una scossa decisamente positiva al gruppo squadra.