Roma-Milan, Mourinho si chiude a Trigoria: studia le mosse anti-Pioli

Roma-Milan , una partita fondamentale per entrambe le compagini che si giocano molto in vista della qualificazione alla prossima Champions League. L'edizione odierna del Corriere dello Sport, parla delle mosse di Mourinho anti Pioli .

Roma-Milan, Mourinho studa Pioli

Si avvicina quota 2 milioni. Sono gli spettatori che nell’era post Covid hanno complessivamente riempito l’Olimpico per le partite della Roma. La festa popolare continua contro il Milan. José Mourinho vuole che i tifosi «giochino» con la squadra, senza limitarsi ad assistere alla partita. Finora i suoi appelli nel 2023 sono stati ascoltati. Mourinho ovviamente spera che la striscia si allunghi contro il Milan, in uno scontro diretto per la Champions che oppone due squadre pari in tutto dopo 31 giornate di campionato: punti (56), risultato dell’andata (2-2) e persino differenza reti (+14). Entrambe, inoltre, hanno raggiunto la semifinale in Europa nelle rispettive competizioni. Stefano Pioli ha ragione quando afferma che questa non è una partita decisiva, perché poi resteranno sei giornate e 18 punti disponibili. Ma è una partita molto importante: chi la vince, considerando gli scontri diretti, si porta di fatto a +4 sulla rivale.