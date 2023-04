Roma-Milan, come fermare Leao? Mourinho punta su Celik

Roma-Milan , una partita che potrebbe essere decisa dalla fascia sinistra: Mourinho , come riporta il Corriere dello Sport, punta su Celik per coprire Leao .

Roma-Milan, Celik l'anti Leao

La Roma, si legge, dovrà stare attenta alla fascia sinistra: tra Rafael Leao e Theo Hernandez ha segnato 16 gol e servito 17 assist. I maggiori pericoli arrivano proprio dall’attaccante portoghese e dall’esterno. Gianluca Mancini e Zeki Celik scenderanno in campo titolari, che nella sfida di gennaio avevano coperto bene la fascia rendendola meno pericolosa del previsto sebbene uno dei due gol realizzati dai rossoneri porta la firma con un assist perfetto di Leao per l’inserimento in area di Tommaso Pobega. Per gran parte della partita è stata però efficace la difesa del difensore centrale e del terzino turco, per bloccare l’asso portoghese ma anche la spinta e la sovrapposizione di Theo, pericoloso solamente nel raddoppio di Pobega quando ha cominciato l’azione del gol. Ai due difensori va inoltre aggiunto il sostegno di Cristante e quello di Zaniolo - a tratti - che ha pressato il francese per spingerlo nella propria metà campo. LEGGI ANCHE: Roma-Milan, Mancini e Theo Hernandez: duello tra i più odiati