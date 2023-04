Roma-Milan, Llorente out e Dybala a rischio forfait | Serie A News

Problema infortuni in casa Roma a pochi giorni dal match contro il Milan. Diego Llorente sarà assente, Paulo Dybala potrebbe non farcela

Sabato 29 aprile, alle ore 18:00, si disputerà allo stadio 'Olimpico' la sfida Roma-Milan, partita della 32^ giornata della Serie A 2022-2023. Si tratterà di un match molto importante per entrambe le squadre, appaiate al quarto posto della classifica in campionato a quota 56 punti, in corsa per un posto nella prossima edizione della Champions League.

Verso Roma-Milan: out lo spagnolo Llorente — Giungono, però, brutte notizie per José Mourinho, allenatore giallorosso, dall'immediato post-partita di Atalanta-Roma 3-1 del 'Gewiss Stadium'. Diego Llorente, uscito nel finale del match di Bergamo per infortunio, ha rimediato un problema al flessore della gamba sinistra. Il difensore spagnolo non ce la farà a recuperare per Roma-Milan.

Dybala a forte rischio per la partita contro il Diavolo — Problemi anche per Paulo Dybala che, dopo aver subito una brutta entrata dal difensore argentino José Luis Palomino, ha rimediato un trauma distorsivo-contusivo alla caviglia sinistra. Anche la 'Joya', che già soffre di un fastidioso problema all'adduttore, è in dubbio per la sfida contro i rossoneri di mister Stefano Pioli.

Nella fila della Roma, oltretutto, saranno assenti, come noto, anche il difensore inglese Chris Smalling e il centrocampista olandese Georginio Wijnaldum, entrambi alle prese con problemi muscolari. Milan, clamoroso scambio di mercato? Le ultime news >>>