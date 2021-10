Roma-Milan, Giroud insidia il posto di Ibrahimovic | Serie A News

Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic duellano per una maglia da titolare in Roma-Milan. Giocherà dall'inizio il francese o lo svedese?

Daniele Triolo

In Roma-Milan di domani sera all'Olimpico il francese Olivier Giroud, secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, insidia il posto da titolare di Zlatan Ibrahimovic. L'ex Chelsea, infatti, è in buona condizione atletica: la sua forma fisica migliora, giorno dopo giorno. Lo svedese, però, è rimasto in panchina per quasi tutto il match di martedì scorso contro il Torino.

Chi, dunque, tra Giroud e Ibrahimovic, partirà titolare in Roma-Milan, partita dell'11^ giornata della Serie A 2021-2022? Problema di abbondanza, questo, per mister Stefano Pioli, che oggi inizierà a capire chi dei due potrà scendere in campo dall'inizio nella Capitale, e, di conseguenza, chi successivamente partirà titolare, in ossequio al principio dell'alternanza, in Champions League contro il Porto.

Dopo, ci sarà il derby (7 novembre, Milan-Inter). Una sfida nella quale, ovviamente, tanto Giroud quanto Ibrahimovic puntano ad essere sin da subito protagonisti. Giroud, a poche ore da Roma-Milan, si è reso protagonista anche di un bell'episodio con un giovane tifoso, di nome Samuele, che lo stava aspettando fuori dai cancelli di Milanello.

Una volta uscito dal centro sportivo di Carnago, il numero 9 del Milan ha notato come il piccolo fan lo stesse chiamando a gran voce per avere un suo autografo. Si è fermato e glielo ha firmato. Ma non è tutto, perché Samuele è tornato a casa, oltre che con il foglietto firmato, anche con le scarpe dell'attaccante francese.

Un momento, insomma, di grande connessione tra Giroud e il giovane tifoso. Il quale dimostra, ulteriormente, come il centravanti transalpino abbia un feeling naturale con i suoi ammiratori. Milan, arriva un figlio d'arte 'sponsorizzato' da Ibra'? Le ultime >>>