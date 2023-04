Roma-Milan, partita fondamentale: si rivede Giroud | NEWS

Roma-Milan, torna Giroud

Ha fatto di tutto Olivier Giroud, si legge, per esserci oggi a Roma, un lavoro specifico con lo staff medico per gestire il problema al polpaccio e per non lasciare il suo Milan nel momento del bisogno. Il campione francese, decisivo in diversi momenti della stagione, guiderà la squadra di Pioli in una delle partite più importanti di questo ultimo segmento di campionato. La punta francese, che poi ieri ha svolto un altro allenamento col gruppo ed è partito per la Capitale. Milan e Roma hanno entrambe 56 punti, il match d'andata si è concluso con un pareggio dunque la sfida di oggi sarà utile anche per decifrare la squadra in vantaggio in caso di arrivo a pari punti all'ultima giornata. Il valore di questo match è doppio e Giroud per ora ha accantonato il pensiero del derby contro l'Inter per concentrarsi solo sull'obiettivo Roma.