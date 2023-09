Roma-Milan, il parere di Ordine: “Tomori non può fare quella ingenuità”

Franco Ordine nel suo pezzo odierno su Il Giornale ha parlato di Roma-Milan e in particolare di Fikayo Tomori , espulso nella gara dell'Olimpico e non sempre costante con le sue prestazioni. Ecco il parere di Ordine.

"Per la perfezione bisogna che a Milanello si affronti il tema legato a Tomori, alle sue discusse performances, al doppio cartellino giallo rimediato e meritato all'Olimpico e al ritardo, attribuito quale demerito di Pioli, nel sostituire il difensore inglese. Uno del calibro di Tomori non può cadere in una clamorosa ingenuità: a quella distanza il controllo di Belotti non provocava alcun pericolo per la difesa".