Roma-Milan, Dybala non ci sarà: mentre Pellegrini…

Il Milan si prepara a sfidare la Roma in una partita molto importante, anche se solo alla terza giornata del campionato. Paolo Dybala, come scrive La Gazzetta dello Sport, neppure ieri si è allenato in gruppo e così per la sfida contro il Milannon dovrebbe andare neppure in panchina. Anche Lorenzo Pellegrini ieri ha svolto un lavoro differenziato per via di un fastidio all'adduttore. Potrebbe essere in dubbio per la sfida di domani contro il Milan. La convocazione, però, dovrebbe essere sicura, resta da valutare quanto e come sarà utilizzato da Mourinho. Inutile dire che sarà assente dal big match di domani anche Renato Sanches. La piccola lesione muscolare occorsagli la scorsa settimana lo terrà fuori fino alla ripresa del campionato. Discorso analogo, probabilmente ( ma senza certezze) anche per il nuovo attaccante Azmoun, giunto dal Bayer Leverkusen già infortunato.