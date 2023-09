Roma-Milan, dalla difesa all’attacco: quanti duelli!

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla partita tra la Roma e il Milan con i duelli che ci saranno questa sera

Manca sempre meno alla partita tra la Roma e il Milan, valida per la terza giornata della Serie A 2023-24. In campo ci potrebbero essere molti duelli. Ne parla anche l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Roma-Milan, sfida in difesa — Duello in difesa, si legge, tra Smalling e Tomori. Il difensore della Roma dovrà cercare di fermare Giroud e potrebbe anche essere un buon jolly in attacco. Tomori, invece, non segna molto, ma potrebbe essere fondamentale per chiudere gli spazi a Belotti e poi a Lukaku.

Roma-Milan, sfida a centrocampo — A Roma il volto nuovo è quello Houssem Aouar. Il franco-algerino ex Lione si è inserito subito negli schemi di Mourinho, mostrando giocate di classe e riuscendo ad andare anche in gol. Per questo stasera potrebbe essere uno dei protagonisti, sdoppiandosi fra la mediana e la trequarti, in alternanza con capitan Pellegrini. Dall’altra parte chiavi in mano a Reijnders, perché l’olandese è la sintesi di tutto quello che Pioli chiede al suo centrocampo: movimento, aggressività, incursioni.

Roma-Milan, sfida in attacco — In attacco con Dybala in bacino di carenaggio, la Roma si affiderà a Belotti e la sua voglia di fare bene. Ha iniziato bene questa stagione. Poi dalla panchina potrebbe uscire Lukaku. Giroud ha segnato 3 gol in 2 partite e il 9 titolare indiscusso è lui, quello dei gol pesanti nelle sfide che contano, ma a quasi 37 anni ripetere una stagione da insostituibile come l’ultima avrebbe un che di miracoloso. Calciomercato Milan – Jovic in arrivo in prestito, sfuma Mir

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.