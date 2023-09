Roma-Milan, Friedkin e Cardinale: duello tra proprietà

Dan Friedkin e Gerry Cardinale, scrive La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, oggi si stringeranno la mano in tribuna, divisi fra stima e voglia di superarsi. Roma e Milan hanno avuto una partenza opposta. Preso Lukaku, i Friedkin fanno giustamente sapere di desiderare solo la qualificazione in Champions. Lo stadio, per cui la Roma ha incontrato il ministro Salvini e oggi comincerà il dibattito pubblico, darà soddisfazioni, tanto meglio.