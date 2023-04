Roma-Milan, Florenzi torna all’Olimpico: prima da avversario

Milan, Florenzi torna da avversario contro la Roma

279 presenze e 28 gol con la Roma. Un solo trofeo, si legge, lo scudetto Primavera nella stagione 2010-11, conquistato da capitano. Poi, per arricchire la sua bacheca da giocatore professionista, ha dovuto battere altre strade: un campionato e una coppa di Francia con il Psg, lo scudetto col Milan e il titolo di campione d’Europa vinto virtualmente da giocatore della squadra parigina. Sabato Alessandro Florenzi tornerà per la prima volta da avversario all’Olimpico, ma difficilmente giocherà da titolare (Calabria rientrerà dalla squalifica e c'è pure Kalulu), così come è assai. Florenzi la stagione scorsa non giocò a Roma in occasione della vittoria del Milan per 2-1 il 31 ottobre 2021. Era infortunato, così come nel gennaio scorso, quando i giallorossi a San Siro mandarono i crisi la squadra di Pioli raggiungendola nel finale per 2-2. Per ora Florenzi ha giocato una sola volta contro la squadra della sua città, la stagione passata, a Milano, il 6 gennaio 2022: successo per 3-1 per i rossoneri e Alessandro titolare da terzino destro. LEGGI ANCHE: Milan, la Roma e quel 2-2 che aprì la crisi rossonera