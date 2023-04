Roma-Milan, El Shaarawy contro Brahim Diaz: sfida di fantasia

Stephan El Shaarawy e Brahim Diaz, si legge, oggi saranno due delle mine vaganti della partita, quei giocatori che la possono cambiare in un amen con una giocata o un’invenzione. Ed anche a loro si affideranno Mourinho e Pioli per sbloccare una sfida che rischia di essere bloccata a lungo, vista anche l’importanza della posta in palio.

El Shaarawy in questa Roma ha fatto un po' di tutto: esterno a tutta fascia, trequartista, seconda punta, a volte anche il terzino. Ed è forse la qualità migliore che gli riconosce Mou, la grande disponibilità e versatilità. Dove lo metti, sai che Stephan ti garantirà una partita di livello. Ma il Faraone è anche uno che ha segnato gol importanti, su tutti il 3-1 che ha messo in ginocchio il Feyenoord nel ritorno dei quarti di finale di Europa League. E se Elsha è versatile, Brahim Diaz lo è allo stesso modo. Esterno destro o trequartista che sia, Pioli oramai ci punta ad occhi chiusi. Soprattutto nelle partite che contano, perché quelle difficilmente le sbaglia. Basti pensare al gol che ha spazzato via il Tottenham in Champions o alle magie che ha piazzato nella doppia sfida al Napoli, tra campionato e Champions.