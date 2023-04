Roma-Milan, nessuna lesione per Dybala: l’argentino ci prova

Roma-Milan, Dybala può farcela

Paulo Dybala, si legge, ha voglia di fare anche l'impossibile per provare a strappare una convocazione già sabato contro il Milan. Non è semplice, ma nemmeno impossibile perché gli esami di ieri hanno certificato l'assenza di lesioni alla caviglia sinistra, confermando il quadro distorsivo/contusivo dell'articolazione. Tradotto: fisioterapia già intrapresa, anche nei momenti di relax a casa, e una grande paura per un infortunio che rende la convocazione per la sfida Champions contro i rossoneri una corsa contro il tempo. Peggio, invece, è andata a Llorente, i cui esami hanno evidenziato la lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Un guaio che si aggiunge a quello di Smalling creando uno stato d'emergenza in difesa e a cui va sommato il problema del centravanti perché le condizioni non ottimali di Dybala fanno sì che un'altra soluzione, quella con la Joya falso nove, per ora non possa esser presa in considerazione da Mourinho sabato sera.