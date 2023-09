Roma-Milan 1-2, Zazzaroni: “Non c’è stata partita” | Serie A News

"Non c’è stata partita anche perché il primo gol è arrivato all’ottavo per una leggerezza di Rui Patrício - il fallo da rigore su Loftus-Cheek - e il raddoppio 3 minuti dopo l’intervallo per una topica in marcatura di Çelik che ha permesso a Leão di esprimere tutta la propria arte. Errori individuali, as usual. Non c’è stata partita fino a quando il Milan non si è ritrovato in dieci per l’espulsione di Fikayo Tomori e Mou ha inserito Spinazzola, Lukaku, Edoardo Bove e in seguito cambiato il disegno della squadra. Da quel momento in avanti, solo Roma, troppo tardi però. Non c’è stata partita, ma adesso c’è la sosta ed è l’unica buona notizia per lo Special One che deve recuperare Dybala, vedere migliorata la condizione di Lukaku e solo Dio sa come ritroverà - e per quanto potrà impiegare - la sua, di qualità: Spinazzola, Leandro Paredes, Evan N’Dicka e Renato Sanches, per non dire di Sardar Azmoun («se erano a posto non stavano qua», spiegò dieci giorni fa)".