Roma-Milan 1-2, Giroud è il vero leader carismatico dei rossoneri | News

Roma-Milan, partenza sprint di Olivier Giroud in Serie A

Proprio su Olivier Giroud è incentrato un focus di 'Tuttosport' nell'edizione in edicola questa mattina. Il noto quotidiano ha fatto notare come il francese, che quest'anno spegnerà 37 candeline, abbia segnato il quarto gol stagionale in tre presenze. Un'impresa riuscita al solo Andriy Shevchenko nell'annata 2001/2002. Non solo, perché per la seconda volta in carriera è andato in gol per sei gare consecutive in Serie A: prima c'era riuscito all'Arsenal nel 2015, quando di anni ne aveva 28.