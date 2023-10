Roma, Lukaku: “Quando parlerò dell’estate scorsa, sarete scioccati”

Romelu Lukaku , attaccante della Roma , ha parlato ieri, in conferenza stampa , con la sua Nazionale , il Belgio e, per poco, non ha rivelato quanto successo durante il suo ultimo periodo all' Inter . 'Sfiorando' i motivi per cui non ha voluto far ritorno in nerazzurro nell'ultima estate di calciomercato .

In principio di conferenza, come riportato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, Lukaku ha parlato del suo allenatore in giallorosso, José Mourinho. «Io e José abbiamo un rapporto speciale. Conosce la mia famiglia, conosce i miei figli. È una persona di cui mi fido, come lui si fida di me. È anche un duro, come lo sono stati altri allenatori in passato, ma è anche l’unico modo per crescere come giocatore».