Roma, caccia al nuovo CEO: tra le opzioni l’ex rossonero Boban

Boban, ex giocatore del Milan e della stessa Roma, è un profilo di alto livello internazionale, sia per la sua esperienza da dirigente che per il suo passato calcistico di prim'ordine. Dopo aver ricoperto ruoli importanti al Milan e alla FIFA, oggi è una figura di riferimento in ambito dirigenziale e sarebbe una scelta prestigiosa per la società giallorossa. La sua competenza, la conoscenza del calcio europeo e l'esperienza nei vertici internazionali lo rendono una delle opzioni più affascinanti per i Friedkin.