Ripartenza Ibrahimovic: “Nel Milan atmosfera top. Dopo Udine brucia”

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha presentato 'Adrenalina', il suo ultimo libro autobiografico, alla Triennale di Milano

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, poiché ieri sera ha presentato, alla Triennale di Milano, il libro 'Adrenalina - My untold stories', la sua ultima autobiografia scritta con Luigi Garlando della 'rosea' per 'Cairo Editore'.

Il libro, già in vetta delle classifiche dei più venduti, racconta tanti aneddoti che riguardano Ibrahimovic, non soltanto di campo. Ma anche e soprattutto di Zlatan 'privato', quello che in pochi conoscono. Un Ibrahimovic che, nonostante i 40 anni compiuti, non smette mai di porsi obiettivi e ieri ha svelato il prossimo, facendo felici i tanti tifosi milanisti presenti.

"Non sono mai felice quando non vinco e la partita di ieri (Udinese-Milan 1-1, n.d.r.) mi brucia ancora. Anche questa è l'adrenalina e servirà per le prossime partite e per l'obiettivo finale, lo Scudetto". Difficile pensare che il Milan avrebbe potuto competere per vincere il titolo in Serie A soltanto un paio di anni fa. Poi, gennaio 2020, Ibra è tornato e la storia del club rossonero è cambiata.

Lui, intanto, Zlatan, con l'adrenalina si tiene vivo. "Ho paura di smettere perché dopo non so cosa mi aspetta - ha confessato il numero 11 del Milan ieri alla Triennale -. È la testa che mi spinge a continuare, ma poi dimostro di poter fare ancora la differenza. Mi chiedo sempre perché devo essere normale quando posso essere il migliore? Mi pongo sempre nuovi traguardi, così non sento il dolore con cui mi sveglio ogni mattina ...".

Intanto, Ibrahimovic, con il gol al 92' che ha salvato il Milan ad Udine, ha segnato la rete numero 300 nei Top 5 campionati europei, diventando il terzo calciatore a riuscirci dopo Cristiano Ronaldo (483) e Lionel Messi (475). "A Udine potevo farne due ed avremmo vinto", ha commentato Ibra, mai domo e mai sazio. Mister Stefano Pioli, in video-collegamento, ha scherzato con lui: "Se stavi più in area ...".

Ibrahimovic crede molto nella possibilità del Milan di vincere lo Scudetto: "In questo gruppo c'è un'atmosfera top, anzi anche di più. Rispetto a quando sono arrivato tutti hanno capito cosa serviva e cosa dovevano dare". Sul tema concorda anche Pioli, che si è detto convinto di poter lottare fino alla fine per il massimo traguardo, nonostante nell'ultimo mese il Diavolo abbia rallentato e gettato via punti fondamentali.

"Nel libro c'è la mia storia - la conclusione di Zlatan -. Ognuno deve trovare la sua strada. Io ho scelto la mia e a volte ho anche sbagliato. Ma se a 40 anni sono ancora qui vuol dire che qualcosa di buono l'ho fatto. E non mi serve il Pallone d'Oro per pensare di essere più forte". All'evento sono intervenuti Urbano Cairo, Presidente RCS, che ha provato a convincere Ibra ad andare al Torino, poi Fabio Capello, che lo allenò nella Juventus, Adriano Galliani e Silvio Berlusconi.