Rinnovi Milan, dopo Giroud è il turno di Leao: si vuole continuare insieme

Rinnovi Milan, dopo Giroud ecco Leao?

A fine agosto, si legge, il Chelsea si sarebbe fatto vedere all'orizzonte per Leao. Non si sarebbe mai arrivati alla trattativa con il Milan. La situazione, secondo la Gazzetta, sarebbe stata questa: allunghiamo il contratto, senza considerare il risarcimento da pagare allo Sporting Lisbona. Leao a gennaio avrebbe frenato. Il Milan vorrebbe incontrarsi nelle prossime due settimane, con l'ottimismo mostrato da sempre. Il Milan potrebbe arrivare a uno stipendio da 6,5 milioni a stagione che renderebbe il 17 il più pagato della squadra. Non vorrebbe invece prendere farsi carico del risarcimento da oltre 16 milioni dovuto allo Sporting per la risoluzione unilaterale del contratto del 2018. Il Milan e Leao vorrebbero continuare assieme. Questa la linea della nostra redazione sul rinnovo di Leao.