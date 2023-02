Rinnovo Leao, colloqui entrati nel vivo: con il Milan margini di trattativa

Ted Dimvula , si legge, avvocato di Leao , ha fatto il punto della situazione: «Stiamo lavorando insieme per arrivare a una soluzione soddisfacente», le sue parole a Sky. «La priorità di Leao non è cambiata: vuole restare al Milan, crescere e progredire in questa città. E neghiamo ogni desiderio da parte del giocatore di abbassare la clausola rescissoria per agevolare una partenza nella prossima estate. Leao è completamente concentrato sul Milan e si augura di tornare a vincere».

I colloqui, si legge, in queste settimane sarebbero entrati nel vivo: un mese e mezzo dopo il Mondiale tra il talento rossonero e la società non ci sarebbe un vero avvicinamento, ma il Milan avrebbe le idee chiare. Per esempio, al momento non sarebbe previsto alcun benestare di fronte a offerte inferiori ai cento milioni di euro per Leao. La soluzione ideata dal club potrebbe essere quella di blindare il giocatore con un rinnovo a lungo termine, oppure fare un allungamento biennale del contratto. Calciomercato Milan – Occasione a zero? Ecco una mano in difesa