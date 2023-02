Rinnovi Milan, oltre Leao c’è anche Giroud: trattativa spedita

Il Milan sta vivendo un brutto periodo, ma si starebbe pensando anche al futuro. In rossonero prosegue la trattativa per Giroud

Il Milan sta vivendo un brutto periodo, ma si starebbe pensando anche al futuro. Oltre al caso Leao , in rossonero prosegue la trattativa per Giroud . Ne ha parlato l'edizione odierna di Tuttosport.

Milan, trattativa spedita per il rinnovo di Giroud

Oltre al contratto di Rafael Leao, si legge, il Milan dovrà chiudere il rinnovo di Olivier Giroud. La volontà di entrambe le parti sarebbe quella di proseguire insieme, con i rossoneri che avrebbero proposto un prolungamento annuale con opzione per un'altra stagione allo stipendio attuale, ovvero 3.5 milioni. Il centravanti francese starebbe benissimo a Milano e al Milan, non ci sarebbero segnali di negatività attorno a questa trattativa. Tra l'altro, nelle ultime ore di mercato, sul tavolo di Maldini e Massara sarebbe arrivata un'offerta per il cartellino, mentre agli agenti del giocatore sarebbe stata presentata una sostanziosa proposta contrattuale da 8.5 milioni netti all'anno. Il Milan avrebbe risposto con un secco no. Calciomercato Milan – Lazetic verso l’Austria: le ultime