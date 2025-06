Ricci: “Il trasferimento di Theo all’Atletico è saltato per questo motivo”

Su La Gazzetta dello Sport, Filippo Maria Ricci, corrispondente da Madrid, ha parlato dell'affare tra Atletico Madrid e Milan per Theo Hernandez: "Di certo c’è che il popolo colchonero non avrebbe accolto Theo Hernandez a braccia aperte. Proprio no. Poi da lì a dire che il trasferimento del laterale francese dal Milan all’Atletico è saltato per il no dei tifosi è inesatto. Diciamo che lo scarso feeling col pubblico è una delle cause che hanno portato al collasso di una trattativa che a Milano davano per avviatissima, o quasi chiusa, e che al Metropolitano consideravano ancora molto in divenire, soprattutto per questioni economiche. Perché va ricordato che l’Atletico vive in condizione di ristrettezze finanziarie, e i 20 milioni chiesti dai rossoneri per un giocatore in scadenza tra un anno non hanno mai convinto del tutto i dirigenti biancorossi".