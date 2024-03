Summit per il restyling di San Siro tra Milan, Inter e WeBuild previsto in settimana. 'Tuttosport' solleva un'interrogativo su San Donato

'Tuttosport' oggi in edicola ha evidenziato come, entro la fine di questa settimana, Milan, Inter e l'azienda WeBuild saranno convocati al Comune di Milano dal Sindaco Giuseppe Sala per parlare del progetto del restyling dello stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro.