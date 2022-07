Repubblica: “Un miliardo in 10 anni, il peso del Milan sulle tasche dei soci”

"Un miliardo in 10 anni. Il peso di Inter e Milan sulle tasche dei soci": titola così Repubblica che riporta la classifica stilata da Swiss Ramble su dati Deloitte basata su quanto i proprietari dei singoli club di calcio hanno investito tra il 2011 e il 2021 per ripianare le perdite. In vetta a questa speciale graduatoria c'è l'Inter con 997 milioni di euro, seguita da Milan (915 milioni) e Chelsea (791 milioni). Poi troviamo Manchester City (773) e Paris Saint-Germain (511). Difesa, ritorno di fiamma per il Milan? le ultime news di mercato >>>