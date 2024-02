Milan, ecco lo Jovic d’Europa: gol fondamentale. E ora…

Milan, ecco lo Jovic d'Europa

Jovic, si legge, ha segnato un gol pesante, da uomo d’area quale è. Bonus: lo ha fatto giocando da punta unica, non insieme a Giroud, e cominciando la partita, non entrando nel secondo tempo. Due dati in controtendenza con la sua stagione. Jovic a Rennes ha segnato il primo gol nelle coppe da milanista e riallacciato il discorso con il 2018-19, la sua migliore stagione, quando con l’Eintracht segnò a Marsiglia, a Limassol, a Milano contro l’Inter, a Lisbona col Benfica e a Londra col Chelsea. LEGGI ANCHE: Milan, in Europa League arriva lo Slavia Praga. Ecco il pensiero di Baresi