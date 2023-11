Redbird valuta la cessione del Tolosa: nessuna conseguenza per il Milan

L'edizione de La Gazzetta dello Sport parla anche della possibile cessione del Tolosa da parte di RedBird. Nessuna conseguenza per il Milan

RedBird , il fondo di Gerry Cardinale, come scrive La Gazzetta dello Sport, starebbe valutando l’ipotesi di cedere il capitale azionario del Tolosa , club di Ligue 1, e sarebbe nelle prime fasi di studio sulla fattibilità dell’operazione. Lo scrive Bloomberg. RedBird, da cui arriva un “no comment” sulla questione, aveva acquisito l’85% del Tolosa nel 2020, facendo del club francese una società modello sotto l’aspetto della gestione dell’area sportiva attraverso big data e algoritmi. Con RedBird, il Tolosa è stato promosso in Ligue 1 ha conquistato la Coppa di Francia e l'Europa .

Redbird il Tolosa e il Milan

Fra i motivi che porterebbero RedBird a valutare la cessione ci sarebbe anche il potenziale conflitto di interessi con il Milan. Qualcosa di cui a inizio anno si era occupata la Uefa, visto che Milan e Tolosa partecipano a Champions ed Europa League. Alla fine la Uefa aveva dato semaforo verde, ma evidentemente RedBird starebbe valutando la cessione totale. Come riporta la rosea, non cambierebbe nulla dell'impegno di RedBird con il Milan, anche in caso della cessione del club francese.