Rebic senza limiti mette nel mirino Ibrahimovic: ecco perché

NEWS MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina ha dedicato un approfondimento ad Ante Rebic, classe 1993, attaccante del Milan che, in questo 2020, sta diventando la principale arma offensiva della squadra di Stefano Pioli.

Rebic, dal 19 gennaio ad oggi, ha infilzato Udinese (doppietta), Brescia, Inter, Torino e Fiorentina, realizzando dunque 6 gol in 6 partite del girone di ritorno. Qualora l’ex Eintracht Francoforte andasse in rete anche in occasione della prossima partita del Milan, Rebic raggiungerebbe Mario Balotelli.

Balotelli, infatti, segnò 7 gol in 7 gare nel girone di ritorno della stagione 2012-2013: nessuno, nelle ultime dieci stagioni del Diavolo, ha poi fatto meglio di SuperMario in questa porzione di campionato. Nel caso in cui Rebic segnasse anche domani, quindi, agguanterebbe Balotelli e metterebbe nel mirino Zlatan Ibrahimovic.

Ibrahimovic, infatti, ne realizzò addirittura 8 nelle prime 7 partite del ritorno nella stagione 2011-2012, torneo in cui lo svedese vinse la classifica cannonieri di Serie A con 28 reti, di cui 14 nel girone di ritorno. Dal 2009-2010 ad oggi quello resta il miglior score di un milanista nel girone di ritorno del campionato.

Bottino difficile, ma non impossibile da replicare, specialmente se Rebic continuerà a viaggiare ai ritmi ai quali sta abituando i tifosi del Milan. Il croato, infatti, ha segnato il 55% dei gol del Milan in questo 2020 e regge alla grande il confronto con gli altri cannonieri: tra i giocatori con almeno 6 gol all’attivo, Rebic è quello con la miglior media reti/tiri nello specchio, che recita un gol ogni 1,5 conclusioni.

La svolta è arrivata da quando Rebic, così come ‘suggerito’ da Zlatko Dalic, suo Commissario Tecnico nella Croazia, è stato inserito sulla fascia sinistra nel nuovo 4-2-3-1 di Stefano Pioli. Dalle parti di ‘Casa Milan‘, intanto, si pensa alle prossime mosse per il riscatto di Rebic dall’Eintracht. Attualmente, il croato è in prestito fino al 30 giugno 2021, senza alcun diritto di riscatto e, per il club tedesco, vale già 40 milioni di euro.

Intanto, oggi, ha parlato del futuro del Milan e dei dissapori in società il Chief Football Officer Zvonimir Boban: per le sue interessanti ed importanti dichiarazioni, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android