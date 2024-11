Real Madrid-Milan, Sabatini attacca Mbappé. Poi gli elogi a Morata, Leao e Reijnders

"Il Milan ha confezionato un'impresa da storia di Grande Milan. Straordinaria e sinceramente inattesa, la prova dei rossoneri che hanno strozzato il Real Madrid minuto dopo minuto e rete dopo rete. Complimenti a Fonseca, che cambia ancora una volta la squadra in una grande partita, dopo il derby, vincendo su tutta la linea. Leao entra in tutte le azioni dei gol al Bernabeu: sembrerà anche indolente, ma è determinante. Morata super. Maestoso. Più reale lui di Mbappé, non c'è proprio paragone. E Reijnders, una sentenza: sta diventando un campione. Certo, peccato per quella fase difensiva, ma nessuno è perfetto. Per la perfezione va verificata solo l'effettiva consistenza del Real Madrid, che sembra una squadra spenta, svogliata. Gioca solo Vinicius. Gli altri stanno a guardare. E Mbappé, per chi non lo avesse capito, è scandaloso. Per non dire vergognoso, in proporzione a potenziale tecnico e investimento economico".