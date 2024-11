Real Madrid-Milan, Ordine: “Diavolo da lisciarsi i baffi. Maignan angelico”

"Prima un massaggio al cuore con il bandierone in onore di Valencia, le magliette esibite da Real e Milan («siamo tutti Valencia») e l'emozione visibile di Fonseca e Ancelotti. Poi lo spettacolo della sfida Champions e la prova del Milan da far strabuzzare gli occhi. Perché Leao sente la sua serata e prova a onorarla con una striscia di giocate super, la più efficace di tutte sul finire della prima frazione per preparare il 2 a 1 di Morata. Chiusura di tempo nel segno del Milan appunto che gioca con un 5-2-2-1, arretrando Musah a fare da tenaglia per Vinicius, ma riuscendo a costruire una foresta di maglie rossonere che impediscono ai campioni d'Europa di trovare spazi".