Ordine: “Milan, ora basta alla doppia vita. Leao super star. Cardinale …”

Milan, Ordine consiglia: "Basta doppia vita". Poi due elogi a sorpresa

"L'arringa di Ibra dinanzi alla tavolata per la cena notturna seguita al 3 a 1 del Bernabeu è apparsa quasi come un grido di guerra. È stato in effetti un modo per riannodare il presente, non ancora convincente, scandito da qualche altissimo (derby e Real) e più di un basso (sconfitte di Parma e Firenze) con la storia gloriosa del club passato proprio dagli snodi europei più qualificanti per lucidare il proprio impagabile albo d'oro. Gasatissimo è apparso anche Gerry Cardinale, il proprietario, arrivato in Spagna appositamente per sedersi in tribuna al fianco di Florentino Perez. Col quale il Milan ha mantenuto eccellenti relazioni diplomatiche. L'incasso Champions fin qui di 45 milioni è un altro piccolo contributo al cambiamento dell'umore collettivo degli uffici di casa Milan".