In panchina con Abraham e Camarda. Rientro il mercoledì

Per Real Madrid-Milan saranno disponibili invece Tammy Abraham, già in panchina a Monza, sebbene abbia un tutore alla spalla destra e, pertanto, non potrà essere al top della forma e Francesco Camarda, ieri in campo per 85' in Pontedera-Milan Futuro 1-1 di Serie C. Sul volo charter del Milan per Madrid, ha sottolineato la 'rosea', ci sarà anche la formazione Under 18. La squadra rientrerà a Milano mercoledì mattina e non subito dopo la gara del 'Santiago Bernabéu'. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Moncada tenta il colpo che farebbe sognare i tifosi >>>